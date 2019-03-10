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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Tavuk yüklü tır alev alev yandı

Tavuk yüklü tır alev alev yandı

yanan tır

Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-yanan tavuklar
-yerdeki tavuk kolileri
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da seyir halindeki paketlenmiş hazır tavuk yüklü tır alev aldı. Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 30’uncu kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün simi öğrenilemeyen 33 BTF 56 plakalı paketlenmiş hazır tavuk yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın tırın kasa kısmındaki tavukların karton ve plastik olan paketlerini tutuşturdu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın edeniyle tavukların büyük kısmının yandığı öğrenildi. Tırın yanma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ)
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