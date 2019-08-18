Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Tavuk alma geleneği kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu Video

Tavuk alma geleneği kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu Video

Yaralıdan görüntü

İlk Müdahale Düğün Evi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Ameliyat 

-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Olay yerinden görüntü
-Görgü tanıkları konuşması
-Genel ve detay görüntüler

( BURSA )- Tavuk almada kavga çıktı 1'i ağır 2 yaralı BURSA

- Bursa'da düğün öncesi damat ve gelin tarafı arasında yapılan tavuk alma eğlencesi kanlı bitti. Gürültü yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay merkez Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta oturan bir arkadaşlarının düğün öncesi düzenlediği tavuk alma törenine katılan bir grup ile mahalle sakinleri arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında birbirlerine sopa ve alkol şişeleri ile vuran taraflardan biri, 70 yaşındaki Maksut Soylu'nun kafasında bira şişesi kırdı. Yaşlı adamın kafasından yaralandığını gören yakınları damadın arkadaşı olan Aytaç Balı'ya (29) sallama diye tabir edilen kesici aletle saldırdı. Karın boşluğundan yaralanan 1 çocuk babası Balı, bir süre bogustuktan sonra yaklaşık 50 metre kadar ileride yete yığıldı. Kanlar içinde kalan Balı'ya ilk müdahaleyi yanındaki abisi yaptı. Tişörtünü çıkarıp kardeşine tampon yapan ağabeyi arkadaşlarına polise haber vermesini istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırarak ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Olay yerinde kalbi durduğu tespit edilen Balı, dakikalarca yapılan kalp masajiyla geri getirilirken hemen ameliyata alındı. Balı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kavga sırasında kafasında bira şişesi kırılan Maksut Soylu'nun oğlu Mustafa Soylu, görgü tanıklarının ifadeleri üzerine Balı'yı bıçakladığı şüphesiyle Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı