Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tavuğun dönerciyi sandalyeden düşürmesi gülümsetti - ANTALYA

Tavuğun dönerciyi sandalyeden düşürmesi gülümsetti - ANTALYA

- Olay anı güvenlik kamerası - Dönerci Mustafa Aldemir’in konuşması - Dükkandan görüntülerTavuğun dönerciyi sandalyeden düşürmesi gülümsetti - Antalya 'da tavuk döneri satarak geçimini sağlayan Mustafa Aldemir'in, dükkanının önündeki masanın altına giren tavuğu tutmak isterken sandalyeden düşmesini gösteren görüntüler izleyenleri gülümsetti - Sosyal medyada görüntüleri izleyen bazı kişiler, "tavuğun intikamı" şeklinde yorumlarda bulundu - Tavuk dönercisi Aldemir: - "Tavuk devamlı buraya geliyor. Beni tehdit eder gibi bakıyordu. Bir boş anımı yakaladı ve beni tuş etti"ANTALYA (AA) - Antalya ’da dönerci Mustafa Aldemir’in dükkanının önüne gelen tavuk ile arasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.Serik ilçesi Yeni Mahalle'de tavuk döneri satarak geçimini sağlayan Aldemir, arkadaşıyla dükkanının önündeki masada oturduğu sırada yanına bir tavuk yaklaştı.Aldemir, oturduğu sandalye ve masanın altında gezen tavuğu görünce yakalamak istedi ve sandalyeden düştü.Dönerci dükkanının güvenlik kamerasınca kaydedilen ve sosyal medyada da yayınlanan görüntü, izleyenleri güldürdü.Görüntüleri izleyen bazı sosyal medya kullanıcılarının, "tavuğun intikamı" şeklinde yorumları dikkati çekti.Yaşadığı komik anı gazetecilere anlatan Aldemir, panik atak rahatsızlığı bulunduğunu ve tavuğu bir anda görünce korktuğunu, yakalamak için hamle yaptığı sırada sandalyeyle birlikte yere yuvarlandığını anlattı.Kendisini bir anda yerde bulduğunu belirten Aldemir, "Tavuk sürekli bu caddeye gelir. O anda yakalamak istedim. Dönerim de az kalmıştı. 'Köy tavuğundan bir döner yapalım' dedim. Tavuk devamlı buraya geliyor. Beni tehdit eder gibi bakıyordu. Bir boş anımı yakaladı ve beni tuş etti. Tavukla mücadelem sürecek. O, döner olmamak için inat ediyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Kamera Güvenlik Kamerası Panik Atak Tavuk Döner 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı