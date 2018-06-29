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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Tavşanlı'da yaralı Ebabil kuşu yetkililere teslim edildi

Tavşanlı'da yaralı Ebabil kuşu yetkililere teslim edildi

BULUNAN YARALI EBABİL KUŞU

Babil İnter 

-DOĞA KORUMA MİLLİ PARKLAR ŞUBESİNDEN GÖREVLİLERİN KUŞU TESLİM ALMALARI VE TEŞEKKÜRÜ
-EBABİL KUŞUNU BULAN ALİ SEVEN İLE RÖPORTAJ
-KUŞUN GÖTÜRÜLMESİ

( KÜTAHYA -HD) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı bulunan Ebabil kuşu, Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim edildi. Tavşanlı ilçesinde bir firmada işçi olarak çalışan Ali Seven, sıkça görülmeyen Ebabil kuşunu Hanımçeşme Mahallesi'nde çocuklarının elinde bulduğunu belirtti.
Seven, "Evimizin balkonunun bir köşesinde bulundu. Daha doğrusu kızım görmüş ve bana kuş bulduğunu söyledi.

İnternetten araştırdım ve bunun Ebabil kuşu olduğunu öğrendim. Kanatları ipe takıldığı için biraz yaralanmış. Kendimiz elimizden geldiğince 2 gün bakmaya çalıştık sonra tedavi ve bakımını üstlenmeleri için Kütahya'dan gelen Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim ettik" dedi.
Kuşu teslim alan görevliler ise, duyarlılığından dolayı Ali Seven'e teşekkür ettiler. Ürkek ve etçil bir kuş türü olan, aynı zamanda yerde pek görülmeyen, uçarken uyuyan ebabilleri beslenirken hiç görmek mümkün olmadığı biliniyor. Ayaklarının ucu kıvrık olmaları nedeniyle asla yerde yürüyemeyen, yere indiklerinde ise uçma zorluğu çeken Ebabil kuşları, sürekli uçan kuş olarak adlandırılıyor.
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