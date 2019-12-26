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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tavşanlı'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi 3 kişiden biri tutuklandı - KÜTAHYA

Tavşanlı'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi 3 kişiden biri tutuklandı - KÜTAHYA

- Operasyondan detaylar - Tutuklanan şüphelinin adliye çıkışı görüntüsü - Ele geçirilen uyuşturucu maddelerKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan bir otomobille ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.Polis noktasında durdurulan araçta yapılan aramalarda, koltuk kısmına gizlenmiş bölmede 83 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar tablet ele geçirildi.Gözaltına alınan otomobildeki şüphelilerden E.Y. ve G.K, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen A.Z. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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