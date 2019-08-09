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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Tavşanlı'da trafik kazası: 7 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 7 yaralı

OLAY YERİ

Trafik Kazası 

-KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİLLER
-YARALILAR 112 ACİL SERVİSE SEDYE İLE TAŞINMASI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolu 15. kilometresinde Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Kaya (47) yönetimindeki 43 UP 705 otomobil ile Emre Özer (28) idaresindeki 54 BM 505 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, sürücüler ile Müge Özer (28), 4 aylık Nisa Özer, Zehra Kaya (44), Ebrar Kaya (10), Mine Kaya (15) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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