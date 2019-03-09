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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

KAZA YERİNDEN, 112 ACİL SERVİSİN GELMESİ, YARALILARIN 112 ACİL SERVİSE TAŞINMASI, KAZA YERİNDE POLİS ÖLÇÜMLERİ, TRAFİK KAZASINA KARIŞAN ARAÇLAR

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Trafik Kazası Motosiklet Sürücüsü 


- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı ilçesi Emet Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya’dan ilçe merkezi istikametine gitmekte olan S.E. idaresindeki 43 HH 281 plakalı otomobil, Emet istikametinden Tavşanlı ilçe merkezi istikametine gitmekte olan N.G. yönetimindeki 43 UV 264 plakalı motosiklet ve A.Ç. idaresindeki 43 U 9010 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Yaralı sürücüler, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
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