Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı



- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı ilçesi Emet Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya’dan ilçe merkezi istikametine gitmekte olan S.E. idaresindeki 43 HH 281 plakalı otomobil, Emet istikametinden Tavşanlı ilçe merkezi istikametine gitmekte olan N.G. yönetimindeki 43 UV 264 plakalı motosiklet ve A.Ç. idaresindeki 43 U 9010 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Yaralı sürücüler, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

