Tavşanlı'da süs tavukları mezatına ilgi Haberi

-KAFES İÇERİSİNDE SÜS TAVUKLARI,

-YÖRE SANATÇILARI, FEDERASYON BAŞKANI ÖZCAN ÇETİN İLE RÖPORTAJ

-BURSA DERNEK BAŞKANI VE TAVŞANLI DERNEK BAŞKANI İLE RÖPORTAJLAR

-SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

-FEDERASYON BAŞKANININ MEZAT ÖNCESİ KONUŞMASI

-SÜS TAVUKLARININ TAVŞANLI DERNEĞİNE BAĞIŞ AMAÇLI AÇIK ARTTIRMADA YER ALMASI

-SÜS TAVUKLARINI GÖRMEYE GELEN VATANDAŞ İLE RÖPORTAJ



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları mezatı yapılırken, süs tavukları büyük ilgi gördü. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen mezata Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyon Başkanı Özcan Çetin, Tavşanlı Belediye Başkan Vekili Naci Eraslan, çevre illerden ve ilçede bulunan Süs tavukları sevenleri katıldı.

Etkinlik öncesi yöre sanatçısı Mustafa Yaman ve Hüseyin Evgi canlı müzik eşliğinde eserlerini seslendirdiler. Mezat öncesi şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Süs Tavukçuluğuna destekte bulunan kişilere plaket takdiminde bulunuldu. Daha sonra ise açılış konuşmaları ile mezat başladı.

İlk mezat Tavşanlı Dernek yararına gerçekleştirilirken 3 tavuk ve 1 horoz 3 bin 750 TL'ye alıcı buldu. Etkinlik hakkında Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Özcan Çetin, " Tavşanlı'da düzenlenen bu güzel etkinliğe katıldık. Türkiye'nin birçok ilinden katılımcılar oldu. Amaç süs tavuklarının ve bahçe hayvanlarının çeşitliliğini arttırmak" dedi.

Bursa Süs Tavukları Dernek Başkanı Kemal İs ise , "Burada bir bakıma görsel şov oluyor. Sadece satış amaçlı düşünülmesin bu tür etkinlikler. Herkes kendi elindeki kaliteli hayvanları, göz sevki ve şov için de sunuyorlar" diye konuştu.

Tavşanlı Süs Tavukları Dernek Başkanı Süleyman Dinsever de büyük bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu ifade ederken, "Güzel bir mezat yapmak istedik. Burada federasyon kapsamında düzenlediğimiz ilk mezat etkinliğimiz oldukça geniş kapsamlı oldu ve bizleri memnun ettiler" ifadelerini kullandı. Mezat izlemek için etkinliğe katılan Hasan Hüseyin Çakmak, "Gerçekten bu tür etkinliklere de ihtiyacımız var. Oğlumla birlikte geldik ve farklı süs tavukları görme imkanımız oldu. Hafta sonumuzu güzel bir şekilde değerlendirmiş olduk" dedi.

Düzenlenen mezat etkinliğinde davetlilere tavuk pilav, tatlı ve ayran ikram edildi.

