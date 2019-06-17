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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tavşanlı'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Tavşanlı'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

YAĞMUR YAĞIŞI SONRASI OLUŞAN SEL SULARI,

Sağanak Yağış Su Baskını Şiddetli Yağış Yağan 

-ÇEVRE YOLUNDA SU TAHLİYE ÇALIŞMALARI,
-KARAKOVA MAHALLESİNDE TOMRUKLARIN SULAR ALTINDA GÖRÜNTÜSÜ, APARTMANLARDAN SU TAHLİYESİ ÇALIŞMALARI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış sonrası oluşan sel suları vatandaşları mağdur etti. Yeni Mahalle Madenciler Sitesi civarında bulunan zemin ve bodrum kattaki evler sular altında kalırken, bodrumlar suyla doldu. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, bazı evlerdeki suları itfaiye boşaltmaya çalıştı. Karakova Mahallesinde bulunan bazı işyerleri de yağan yağmurdan dolayı zarar gördü. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde çalışmalar başlattı. (Tİ - EFE)
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