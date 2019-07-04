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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tavşanlı'da otomobil devrildi: 2 yaralı - KÜTAHYA Haberi

Tavşanlı'da otomobil devrildi: 2 yaralı - KÜTAHYA Haberi

- Kaza yerinden detaylar - Yaralıları kurtarma çalışmasıTavşanlı'da otomobil devrildi: 2 yaralıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin köprüden devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.Halil Uçar yönetimindeki 43 FH 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tavşanlı - Kütahya kara yolunun 3. kilometresindeki köprüden devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Otomobilde sıkışan sürücü ile ağır yaralanan eşi Ayfer Uçar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Bild Polis Ekipleri Direksiyon 

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