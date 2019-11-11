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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü - KÜTAHYA

Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü - KÜTAHYA

- Yanan bölgenin havadan görüntüleri - Yanan bölgede arazözlü ekiplerin soğutma çalışmaları Kütahya 'da orman yangını - Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 hektar alan zarar gördü - Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin: - "Yangının bir tarlanın yakınından başladığını ve ormana yayıldığını tespit ettik. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli çalışmaları başlattı"KÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 hektar alan zarar gördü. Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çakıllı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındığını bildirdi.Yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğunu belirten Keskin, şöyle konuştu:"Yangın ihbarını alır almaz bölgeye arazözlü ekipleri sevk ettik. Yaklaşık 100 kişilik ekibimiz ve köylülerimizin de desteğiyle müdahale ettiğimiz yangını yaklaşık 3 saatte büyümeden kontrol altına aldık. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 3 hektar karaçam ormanı zarar gördü. Yangının bir tarlanın yakınından başladığını ve ormana yayıldığını tespit ettik. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli çalışmaları başlattı."Keskin, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Ormana Muhabir Ormanlı Şili Orman Yangını 

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