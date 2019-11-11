Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü - KÜTAHYA
- Yanan bölgenin havadan görüntüleri - Yanan bölgede arazözlü ekiplerin soğutma çalışmaları Kütahya 'da orman yangını - Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 hektar alan zarar gördü - Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin: - "Yangının bir tarlanın yakınından başladığını ve ormana yayıldığını tespit ettik. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli çalışmaları başlattı"KÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 hektar alan zarar gördü. Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çakıllı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındığını bildirdi.Yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğunu belirten Keskin, şöyle konuştu:"Yangın ihbarını alır almaz bölgeye arazözlü ekipleri sevk ettik. Yaklaşık 100 kişilik ekibimiz ve köylülerimizin de desteğiyle müdahale ettiğimiz yangını yaklaşık 3 saatte büyümeden kontrol altına aldık. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 3 hektar karaçam ormanı zarar gördü. Yangının bir tarlanın yakınından başladığını ve ormana yayıldığını tespit ettik. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli çalışmaları başlattı."Keskin, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
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