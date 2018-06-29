Tavşanlı'da 'Miniminikler futbol festivali' İzle

-Organizasyonu Gerçekleştiren Günay Erdem Konuşması,

-Belediye Başkanı Mustafa Güler Konuşması,

-Yalçın Kıldıran Konuşması,

-Kaymakam Yüksel Kara Konuşması,

-Ödül Töreni Ve Kıbrıs Heyeti İle Röprotajlar



- - 2008 ile 2010 doğumluların katıldığı ve sporu teşvik amacıyla düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu- Turnuvaya katılan tüm takımlar şampiyon ilan edildi KÜTAHYA



- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen 'Miniminikler futbol festivali' ödül töreni ile sona erdi. Tavşanlılı Milli Futbolcu Yalçın Kıldıran'ın ismini taşıyan ve 10 akademi kulübünün katıldığı 'Miniminikler futbol festivali' Ada Stadı’nda gerçekleştirilen kupa ve ödül töreni ile tamamlandı. Tavşanlı Ada Stadı'nda başlayan ve 10 akademi okulunun katılımıyla gerçekleştirilen 'Miniminikler Futbol Festilvali renkli görüntülere sahne oldu. Bursapor, Eskişehirspor, Balıkesirspor, Alanyaspor, Kocaelispor,Giresunspor, İnegölspor, Kıbrıs Gençlikgücü, Erdem Gençlikspor oyuncuları olan minikler, final maçlarının ardından kupa ve ödüllerini aldı. Minikleri yalnız bırakmayan aileleri de festival heyecanına ortak oldu. Ödül törenine Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Temel, İlçe Spor Müdürü Mehmet Demiralp, ASKF Başkanı Murat Cengiz, TÜFAD Başkanı Mehmet Acet, Gençlik Merkezi İl Müdürü Ercan Şirin, TFF Antrenör Eğitmeni Nur Mustafa Gülen, TFF Sakarya Bölge Antrenörü Adem Tandoğan, İşitme Engelliler Milli Takım Teknik Sorumlusu Ali Metin ve İşitme Engelliler Milli Takım Kaleci Antrenörü Haluk Kaplan ile turnuvaya ismi verilen Tavşanlılı milli futbolcu Yalçın Kıldıran katıldı.

Programda Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler ve Erdemspor Kulüp Başkanı Günay Erdem birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kupa töreninde minik futbolculara katılım belgeleri verilirken madalya da takıldı. Bu arada Bursaspor İkinci Başkanı Cem Öztürk ile Eskişehirspor Altyapı Antretörü Sabahattin Tekin tarafından, Belediye Başkanı Mustafa Güler’e; 10 numaralı Bursaspor ve 43 numaralı Eskişehirspor formaları hediye edildi. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen teknik heyet ise düzenlenen organizasyonun oldukça başarılı olduğunu ve misafirperverliklerinden dolayı Tavşanlı'ya teşekkür ettiklerini ifade ettiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Süper lig takımlarından Gençlik Gücü Antrenörü Osman Karamanlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ambargo altında olduklarını ancak bu tür etkinlikler ile kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında dışarı çıkarak farklılıkları da gördüklerini ifade etti.

2008 ile 2010 doğumluların katıldığı ve sporu teşvik amacıyla düzenlenen festivalde, turnuvaya katılan tüm takımlar şampiyon ilan edildi.

