Tavşanlı'da kömür hırsızlığı iddiası İzle



- Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinin arazisinden kömür çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, durdurdukları R.K. idaresindeki traktörde bulunan 13 çuval içerisinde 660 kilogram kömürün, GLİ Müessesesi arazisinden çalındığını belirledi. Ayrıca M.B.isimli kişinin de kullandığı traktörde 47 çuval içerisinde 2 bin 340 kilogram kömür ele geçirildi. Gözaltına alınan R.K. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

