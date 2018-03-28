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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tavşanlı'da 32 çiftçiye 2 ton nohut tohumu desteği

Tavşanlı'da 32 çiftçiye 2 ton nohut tohumu desteği

ÇİFTÇİLERE NOHUT HAKKINDA BİLGİLENDİRME, NOHUT DAĞITIMI VE ÇİFTÇİLERLE RÖPORTAJLAR

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Tarım Irak 


- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 32 çiftçiye yaklaşık 2 ton nohut tohumu dağıtımı gerçekleşti. Kütahya İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Tavşanlı ilçesinde havza bazlı nohut tarımının geliştirilmesi projesi başlatıldı. İlçede 32 çiftçiye yaklaşık 2 ton nohut tohumu dağıtımı Tavşanlı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle verildi.
Törene Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mustafa Kurt, Ziraat Odası Tavşanlı başkanı İsmail Akpınar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Temel, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Oğuzhan Dinç, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.
Törende 32 çiftçiye 200 dekar alan için havza bazlı nohut dağıtımı gerçekleşti. Çiftçiler daha önceleri ekimini bıraktıkları nohut üretimini tekrar gerçekleştirecekleri için bu projeden oldukça memnun olduklarını belirttiler. (Tİ - EFE)
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