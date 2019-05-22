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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tavşanlı'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Tavşanlı'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

MOBESE KAZA

Trafik Kazası Kamera 

-TRAFİK KAZASI OLAY YERİ
-AMBULANS VE YARALILAR
-KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİLLER

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı ilçesi Çevre yolu Çukurköy Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çukurköy Mahallesi istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Y. (69) idaresindeki 43 HL 322 plakalı otomobil ile Yılmaz K.'nın (46) kullandığı 43 U 9222 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Mehmet Ali. Y. ile eşi Şerife Y. (65) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (Tİ-Y)
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