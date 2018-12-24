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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tavşanlı'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı İzle

Tavşanlı'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı İzle

KAZA YERİNDE 112 ACİL SERVİS EKİPLERİ,

Trafik Kazası Direksiyon 

-KAZA YAPAN ARAÇLAR,
-KAZADA YARALANANLARIN YAKINLARI,
-JANDARMA ÖLÇÜMLERİ

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Çavdarhisar karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saide Uğur yönetimindeki 07 NML 88 plakalı otomobil ile Hüseyin Tetik yönetimindeki 43 U 3205 plakalı otomobil Kuruçay Beldesinden Tavşanlı istikametine gittikleri sırada sis ve buzlanmadan dolayı çarpışması ile trafik kazası meydana geldi. Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile çarpışan otomobiller şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Hüseyin Tetik ile Merve Tetik yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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