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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tavşan Adası’nda kıyı ve su altı temizliği

Tavşan Adası’nda kıyı ve su altı temizliği

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Irak 

-temizlik yapanlardan detay
-röpler
-su altı detayı
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Aliağa ilçesi Atatürk Mahallesine bağlı Tavşan Adası’nda çevre gönüllüleri tarafından temizlik çalışması yapıldı. Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) ile Aliağa Sualtı Sporları ve Yelken Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Faruk Altun, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği Başkanı Naci Biçer, Aliağa Sualtı Sporları ve Yelken Kulübü Başkanı Ali Duman, dernek üyeleri ve çevre gönüllüleri katıldı.
Kıyı ve su altı temizliği yapıldı Etkinlik süresince kıyı temizliği ve su altı temizliğinin yanı sıra fidan dikimi gerçekleştirilerek canlılar için yiyecek bırakıldı. Yapılan kıyı temizliğine protokol üyeleri de destek verdi. Temizlik çalışması sonrasında sekiz poşet çöp toplandı. Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği ile Aliağa Sualtı Sporları ve Yelken Kulübü üyeleri tarafından gerçekleştirilen flyboard ve jetski gösterileri de katılımcılardan beğeni topladı. “Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” Tavşan Adası’ndaki temizlik çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirten Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği Başkanı Naci Biçer, “Kıyı ve su altı temizliğinin yanı sıra adada yaşayan canlıların yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu ada biz balıkçılar için çok önemli bir yer. Fırtınalı zamanlarda bu adaya sığınıyoruz. Adanın tek problemi su sorunudur. Onu da çok yakın bir zamanda çözeceğiz. Kaymakamlığımız ve belediyemiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Daha yaşanılabilir bir Tavşan Adası için bizlerde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” dedi.

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