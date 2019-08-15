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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tavas'ta sağanak yağış sele neden oldu... Yollar göle döndü

Tavas'ta sağanak yağış sele neden oldu... Yollar göle döndü

Selden görüntü

Sağanak Yağış 

-Araçlardan görüntü
-Esnaftan görüntü
-Vatandaşlardan detay

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Vatandaşlar sel sularının iş yerlerine girmemesi için çabalarken araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Denizli’nin Tavas ilçesinde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış kısa sürede sele neden olurken, göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı, esnaf iş yerini korumak için yoğun çaba gösterdi. Dışarıda vatandaşlar da otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.
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