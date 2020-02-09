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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Tavanı kopan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Tavanı kopan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Güvenlik kamerası görüntüsü

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç Trol 

-Çarpışma ve tavanı kopan aracın yoldan ilerlemesi
-kaza sonrası fotoğraflar

( MANİSA ) - MANİSA

- Manisa'nın Turgutlu İlçesinde hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra tavanı kopan otomobilin sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Hurdaya dönen aracın kaza anı güvenlik kamerasına yansırken ticari araç da kaldırıma çıkarak durabildi. Alınan bilgiye göre, Selahattin Er (32) yönetimindeki 10 UP 556 plakalı otomobil, İzmir-Ankara Karayolu Avşar Mahallesi girişinde aynı yönde seyir halinde olan M.B. (39) idaresindeki 45 ZC 9204 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tavanı kopan otomobilin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hurdaya dönen aracından burnu bile kanamadan kurtulan otomobilin sürücüsü Er, 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amacı ile Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. 45 ZC 9204 plakalı hafif ticari araç ise kaldırıma çıkarak durabildi. (SC-
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