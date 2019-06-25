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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Tavanı göçen evde anne oğul yaralandı - MERSİN

Tavanı göçen evde anne oğul yaralandı - MERSİN

- Evden görüntü - Ambulans ve yaralı görüntüsü - Evin içindeki hasardan detaylarTavanı göçen evde anne oğul yaralandıMERSİN (AA) - Mersin 'de bir evin salon tavanında göçük oluşması nedeniyle evde bulunan anne oğul yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Zeynep Gökçe (65) ile kendisini ziyarete gelen oğlu Reşit Gökçe (35), salonda otururken evin tavanında göçük oluştu.Avizenin takılı olduğu alandaki bir kısmın çökmesi nedeniyle anne oğul yaralandı.Evde bulunan diğer aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne oğlu Toros Devlet Hastanesine kaldırdı.Polis ve itfaiye ekipleri de evde inceleme yaptı.

Müstakil Ev 

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