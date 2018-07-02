Tatvan Doğu Anadolu kültür ve sanat festivali başladı Video

-Alana girenler

-Halay çekilmesi

-Yapılan konuşmalar

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Stant ve sergilerin gezilmesi

-Konser

-Detaylar



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’in Tatvan ilçesinde bu yıl 50.’si düzenlenen, Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali başladı.

Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılışı, Tatvan Belediyesi ek hizmet binasının önünden fuar alanına kadar yapılan kortej yürüyüşle başladı, Fuar alanında düzenlenen açılış programı ile devam etti. Farklı illerden gelen folklor ekiplerinin halk oyunları gösterisiyle startı verilen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Çevre illerde çok sayıda vatandaşında yoğun ilgi gösterdiği fuarın açılış konuşmasını yapan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 50. Yıla özel bir program hazırladıklarını söyledi.



Yaklaşık 4 yıllık bir dönemi büyük bir sorumlulukla devam ettiklerini belirten Başkan Aksoy, bölgede huzurun hakim olmaya ile birlikte insanların artık güven içinde yaşamaya başladığını ifade etti.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise, büyük devlet olmanın kolay olmadığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Tatvan’da yarım asırdır devam eden fuar geleneğinin önemine vurgu yapan Vali Ustaoğlu, “Doğu Anadolu’nun ve bölgemizin incisi Tatvan ilçemizin böyle güzel bir organizasyon için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün 50’inisi düzenlenen bu organizasyon bölgemize, ilimize, ilçemize biz biliyoruz ki kültürel anlamda ve ekonomi anlamında çok değerler katmıştır. Büyük devlet olmak kolay değil.Büyük devlet olmak tarihine, geçmişine, geleneklerine ve kültürüne sahip çıkmakla olur. Bölgemizdeki el emeği, göz nuru ürünlerin sergilenmesinde ve en önemlisi bu tür organizasyonlara dışarıdan buraya gelen misafirlerimiz bölgemize yakışan, güzel işlerin yapılmasının altına imza atıyorlar. Tatvan son yıllarda alt yapı hizmetleriyle ilçemize yakışan çok güzel hizmetlerdir. Bu tür hizmetlerin bu bölge de sürekli hale getirmek çok önemli. Bu tür şeyler huzur ve emniyet ortamıyla olur.” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bu yıl 50.’si düzenlenen, Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali ve fuarla birlikte hizmete giren Fuar Kongre ve Sergi Merkezinin açılışı yapıldı. Yapılan açılış sonrası davetliler hep birlikte açılan stantları ve sergileri gezdi. Ardından ise, ünlü sanatçı Derya Uluğ tarafında konser verildi.

Seslendirdiği şarkılarla alandakileri coşturan ünlü sanatçı konseriyle büyük beğeni topladı. Bu yıl 50.’si düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali 1 - 10 Temmuz tarihleri arasında her gün farklı etkinlik, yarışma ve konserlerle devam edecek. Açılışa, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, , kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il dışından gelen davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



