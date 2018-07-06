Tatvan’daki dolmuşçular çocuk ölümlerine tepki gösterdi - BİTLİS Haberi
- Bitlis - Tatvan arası yolcu taşımacılığı yapan Tatvan durağında basın açıklaması - 17 No’lu Bitlis - Tatvan Taşıma Kooperatifi Başkanı Servet Bayram'ın basın açıklamasını okuması - Dolmuş sürücülerinin araçlarıyla Cumhuriyet Caddesi üzerinde tur atmalarıTatvan'daki dolmuşçular çocuk ölümlerine tepki gösterdiBİTLİS (AA) - Tatvan ilçesinde 17 No'lu Bitlis - Tatvan Taşıma Kooperatifi'ndeki dolmuş sürücüleri, çocuk istismarı, cinayeti ve kaçırma olaylarına tepki gösterdi.Tatvan durağında toplanan sürücüler adına basın açıklamasını okuyan Kooperatif Başkanı Servet Bayram, Ankara'da 8 yaşındaki Eylül ve Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla'nın acı haberinin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti. Kayıp çocuk vakalarının arttığını, istismarın çoğaldığını ve cinayetlerin sıradanlaştığını ifade eden Bayram, şöyle konuştu:"Ülkemizde son zamanlarda yaşanan bu üzücü olaylar bizi derinden yaralamaktadır. Bu olaylar sonucunda yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarını bu gerçeği bir daha düşünmeye davet ediyor, geleceğimiz için acil tedbirlerin alınmasını, suçlulara hak ettikleri cezaların verilmesini, bu tür üzücü ve ciğerimizi yakan olaylar için önleyici, koruyucu nitelikte uzun vadeli politikalar belirlenmesini istiyoruz. İki masum evladımız Leyla ve Eylül'ün arka arkaya gelen ölüm haberlerinin tüm ülkede ve toplumun her kesiminde yarattığı üzüntü, öfke hepimize bazı gerçekleri çok net bir şekilde gösterdi. Bu vakalar artık son bulsun istiyoruz. Başka aileler evlat acısı çekmesin. Aynı şey evlatlarımızın da başına gelir mi korkusuyla yaşamak istemiyoruz."Basın açıklamasına, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Naim Artıkboğa ile dolmuş şoförleri katıldı. Açıklamanın ardından sürücüler, Cumhuriyet Caddesi'nde araçlarla tur atarak çocuk istismarı, cinayeti ve kaçırmalarına tepki gösterdi.