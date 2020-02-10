Tatvan'da VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

-Vedaş ekiplerinin karla mücadelesi



( BİTLİS ) BİTLİS



- Yoğun kar yağışı tipi ve fırtınanın adeta hayatı durma noktasına getirdiği Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yandan karla mücadele çalışması yürütülürken diğer yandan ise VEDAŞ ekipleri tarafından kalınlığı yer yer 2-3 metreyi bulan karlar arasında enerji arzında yaşanan aksaklıklar giderilmeye çalışılıyor. Tatvan ilçesinde son birkaç gündür yoğun şekilde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Zaman zaman hayatın adeta durma noktasına geldiği ilçede araçlar ve evler adeta kar altında kaybolurken ulaşımda ise sık sık aksamalar meydana geliyor. Belediye, karayolları ve özel idare ekipleri tarafından sık sık açılan yollar ise tipi ve fırtına sebebiyle yeniden kapanıyor. İlçe merkezinde durum böyle iken ilçenin kırsal ve yüksek kesimlerinde ise Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekiplerinin zorlu kış mesaisi var. Yoğun kar yağışı nedeniyle enerji arzında yaşanan aksaklıkları gidermek için yoğun mesai harcayan VEDAŞ ekipleri, hummalı ve bir o kadar da zorlu bir mücadele yürütüyor. Araçların ulaşamadığı noktalara yaya olarak ulaşmaya çalışan ekipler, metrelerce karın içerisinde yürüyerek arızaları onarmaya çalışıyor. Arızaları gidermek için eksi 25 dereceleri bulan dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınaya karşı mücadele etmek zorunda kalan ekipler vatandaşın enerjisiz kalmaması için büyük gayret sarf ediyor. Yoğun kar yağışı, tipi, fırtına ve soğuğa karşı onlarca metre yükseklikteki direklerin başında arıza gidermeye çalışan ekipler, ilçe genelinde meydanagelen arızaları ise bir bir onarıyor. (HO-)



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