Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tatvan'da VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

Tatvan'da VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

İlçe merkezinden kar görüntüleri

Karayolları Yoğun Mesai Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Vedaş ekiplerinin karla mücadelesi

( BİTLİS ) BİTLİS

- Yoğun kar yağışı tipi ve fırtınanın adeta hayatı durma noktasına getirdiği Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yandan karla mücadele çalışması yürütülürken diğer yandan ise VEDAŞ ekipleri tarafından kalınlığı yer yer 2-3 metreyi bulan karlar arasında enerji arzında yaşanan aksaklıklar giderilmeye çalışılıyor. Tatvan ilçesinde son birkaç gündür yoğun şekilde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Zaman zaman hayatın adeta durma noktasına geldiği ilçede araçlar ve evler adeta kar altında kaybolurken ulaşımda ise sık sık aksamalar meydana geliyor. Belediye, karayolları ve özel idare ekipleri tarafından sık sık açılan yollar ise tipi ve fırtına sebebiyle yeniden kapanıyor. İlçe merkezinde durum böyle iken ilçenin kırsal ve yüksek kesimlerinde ise Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekiplerinin zorlu kış mesaisi var. Yoğun kar yağışı nedeniyle enerji arzında yaşanan aksaklıkları gidermek için yoğun mesai harcayan VEDAŞ ekipleri, hummalı ve bir o kadar da zorlu bir mücadele yürütüyor. Araçların ulaşamadığı noktalara yaya olarak ulaşmaya çalışan ekipler, metrelerce karın içerisinde yürüyerek arızaları onarmaya çalışıyor. Arızaları gidermek için eksi 25 dereceleri bulan dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınaya karşı mücadele etmek zorunda kalan ekipler vatandaşın enerjisiz kalmaması için büyük gayret sarf ediyor.  Yoğun kar yağışı, tipi, fırtına ve soğuğa karşı onlarca metre yükseklikteki direklerin başında arıza gidermeye çalışan ekipler, ilçe genelinde meydanagelen arızaları ise bir bir onarıyor. (HO-)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı