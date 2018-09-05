Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı - BİTLİS

- Tatvan Devlet Hastanesi'nden görüntüler Bitlis 'te trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralıBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tatvan - Van karayolundaki Kuzgunkıran tüneli yakınınında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 PMC 080 plakalı kamyonet, aynı yöndeki seyir halindeki tıra çarptı.Kazada kamyonette bulunan iki kişi hayatını kaybetti, Songül Semo ve Mustafa İnan yaralandı.İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ile 112 Acil Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla götürüldüğü Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.