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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tatvan’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Tatvan’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Hastane acil önü

Trafik Kazası 

-Acile gelen ambulanslar
-Hastaneden çıkan ambulans
-Şehir merkezinden geçen ambulans
-Detaylar

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Tatvan ilçesinin Tatvan-Van Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, iki kişi de ağır şekilde yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza bu gün akşam saatlerine doğru Tatvan - Van Karayolunun Kuzgunkıran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücü isimlerinin öğrenilemediği kazada, 35 PMC 080 plakalı kamyonet seyir halindeyken önündeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hala gelirken araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Songül Semo ve Mustafa İnan ise ağır şekilde yaralandı. Bitlis AFAD ve 112 ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar tedavileri yapılmak üzere ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
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