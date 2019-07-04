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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tatvan'da su sporları kompleksi yapılacak - BİTLİS

Tatvan'da su sporları kompleksi yapılacak - BİTLİS

- Tatvan'da su sporları kompleksi yapılacak - Tatvan Aqua Park Su Sporları Kompleksi’nden detay görüntüler - Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar'ın konuşması - Van Gölü ve Tatvan sahili ile Aqua Park alanında detay görüntülerTatvan'da su sporları kompleksi yapılacakBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde yapımına başlanan su sporları kompleksinin inşaat çalışmaları devam ediyor.Kale Mahallesi'nde yapılacak projeyle ilgili gazetecilere açıklama yapan Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar, 15 bin metrekare alan üzerinde kurulacak komplekste, 2 havuz, 4 kaydırak, soyunma alanları, duş kabinleri, kafeterya, restoran, yürüyüş alanları, sahil yolu ve spor alanlarının olacağını söyledi.

Dernekleri tarafından ilçeye kazandırılacak proje kapsamında yeşillendirme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Taşar, şunları kaydetti:"Tamamlandığında burası yaklaşık 5 bin ağaçla donanmış olacak. Restoran ile kafeterya iki katlı yapının içinde yer alacak. Burası sürekli açık olacak. Turizm beldesi olan ilçemizin, kompleks sayesinde daha da güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Sadece Bitlis 'e değil bütün bölgeye hitap edecek. Muş, Ağrı, Diyarbakır, Batman, Siirt ve diğer çevre illerdeki vatandaşlarımızı da buraya davet ediyoruz."

Sahil Yolu Su Sporları Irak 

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