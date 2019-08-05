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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tatvan'da silahlı kavga: 7 yaralı - BİTLİS

Tatvan'da silahlı kavga: 7 yaralı - BİTLİS

- Kavganın meydana geldiği bölgeden detaylar - Boş mermi kovanlarından detaylar - Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları - Yaralı taşıyan ambulans Bitlis 'te silahlı kavga: 7 yaralı - Tatvan ilçesinde 3 ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, bir şüpheli gözaltına alındıBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.Tuğ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada O.Ö, N.A, A.D.A, U.D. ile yoldan geçen İ.A, İ.K. ve Ö.O. yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tatvan ve Bitlis 'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan O.Ö. Tatvan'daki müdahalenin ardından Muş'a sevk edildi.İlçe merkezi ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Hastane Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Mermi 

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