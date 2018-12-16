Tatvan’da “Okçuluk” kursuna yoğun ilgi İzle

-Kurstan detaylar

-Kursiyerlerin ok atması

-Kurs Hocası Ali Timur’un konuşması

-Kurs Hocası Tuba Herdili’nin konuşması

-Kursiyerlerin konuşması

-Detaylar



( BİTLİS ) - Tatvan’da “Okçuluk” kursuna yoğun ilgi BİTLİS



- Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığının destekleri ile Kayı Okçuluk Spor Kulübü Tatvan Şubesi tarafından ilçede ilk defa açılan ata sporu “Okçuluk” kursu yoğun ilgi görüyor. Çocuk ve yetişkinlere yönelik Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonunda ücretsiz olarak açılan “Okçuluk” kursu, tüm hızıyla devam ediyor. Gerek ilçeden gerekse il merkezi ve diğer ilçelerden okçuluk sporu meraklılarının katılım gösterdiği kurs; 7’den 70’e herkes tarafından yoğun ilgi görüyor. Hafta içi 5 gün yetişkinlere, hafta sonları ise çocuklara yönelik olmak üzere haftanın 7 günü devam eden kurs kapsamında; Jandarma Özel Harekat (JÖH) Gazisi Ali Timur ve Tuba Herdili tarafından kursiyerlere teorik ve uygulamalı olarak okçuluğun tüm incelikleri öğretiliyor. Düzenlenen kurs ile ilgili bilgi veren kurs hocası ve aynı zamanda Kayı Okçuluk Spor Kulübü Tatvan Şube Başkanı Ali Timur, kursun yaklaşık 3 haftadır başlamasına karşın ilk günden beri yoğun ilgi gördüğünü söyledi.



Kursa çocuk ve yetişkinler dahil toplam 40 kursiyerin katılım gösterdiğini ve halen kurs kayıtlarının devam ettiğini belirten Ali Timur, “Genel merkezi Ahlat ilçemizde olan Kayı Okçuluk Spor Kulübünün Tatvan şubesi olarak Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan’ın destekleriyle ata sporumuz olan ‘Okçuluk’ kursunu Tatvan ilçemizde açtık. Kursumuz tamamen ücretsiz olup, çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak haftanın 7 günü devam ediyor. Kursun ilk 3 haftasında yoğun bir ilgi oldu. Kurs kayıtlarımız devam ediyor. Kursa gelen kursiyerlerimize ve okçuluğun tüm inceliklerini öğretmeye çalışıyoruz. Okçuluk bizim ata sporumuz, bizlerde bu kurs sayesinde ata sporumuzu yeni kuşaklara aktarmış olacağız. Buradaki çalışma amacımız, hem genç kardeşlerimizin kötü yollarda, kahvelerde olmasını önlemek, hem de kendimize ait spor dallarıyla iç içe tutmaktır. Elimizden geldiğince daha da ileri götürmek için gayret sarf ediyoruz. Bunun yanı sıra ileriki süreçte yapılacak yarışmalara katılabilmek için sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ben bu vesile ile bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan’a, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş’a, Ahlat Kayı Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Burak Albayrak ve diğer destek sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kurs kayıtları devam ediyor Kurs Hocası Tuba Herdili ise, kursiyerlere “Okçuluk” ile ilgili hem teorik hem de uygulamalı dersler verdiklerini anlattı. Kursa her yaş grubundan yoğun bir ilgi olduğuna vurgu yapan Herdili, kurs kayıtlarının devam ettiğini, kursa katılmak isteyenlerin kimlik fotokopisi, sabıka kaydı ve bir adet vesikalık fotoğraf ile başvuru yapmaları gerektiğini ifade etti.

Kurs yoğun ilgi görüyor Tüm yaş gruplarına yönelik tamamen ücretsiz bir şekilde ve ilçede ilk defa düzenlenen kurs, 7’den 70’e herkes tarafından ayrı bir ilgi görüyor. Düzenlenen kursa ailesiyle birlikte katılan 8 yaşındaki Talha Yiğit Altınsoy da, okçuluğu çok sevdiği için kursa katıldığını dile getirdi. Kursiyerlerden Gülfem Kütük ise, “Okçuluk ile henüz 3 hafta gibi kısa bir süredir tanışmış olmama rağmen büyük bir mesafe kat ettim. Arkadaşlarım sayesinde bu kursa kayıt olduk, çok eğlenceli ve güzel bir aktivite oldu benim için. Burada bir taraftan ata sporumuz olan okçuluk ile tanışırken, diğer taraftan ise spor yaparak eğlenceli bir şekilde vakit geçiriyoruz. Uğraştığım birçok spor dalı olmasına rağmen en çok sevdiğim sporlardan biri bu oldu. Bu anlamda herkese bu sporu yapmayı tavsiye ediyor, ayrıca kurs hocalarıma da emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(HO-MSA-Y)

