Tatvan'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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( BİTLİS )- Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuşun Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi BİTLİS



- Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybetti, 1 kişide yaralandı. Alınan bilgilere göre; kaza Cumartesi akşam saatlerinde Tatvan - Ahlat karayolunun Tatvan ilçe girişinde meydana geldi. Surücüsü öğrenilemeyen 01 HA 267 plakalı seyir halindeki otomobilin sürücüsü, iddiaya göre önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan otomobilde bulunan Tatvan ilçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Şinasi Ok hayatını kaydederken, aynı araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İtfaiye ve 112 ekiplerinin yanı sıra vatandaşların yardımıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralı, olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma ise sürüyor.

