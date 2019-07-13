Tatvan'da 'cinsel taciz' skandalı kamerada

-Şahsın gelmesi

-Kıza bir söylemesi

-Kızı öpmesi

-Şahsın olay yerinden ayrılması



( VAN ) VAN



- Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşlı bir adam, genç kızı taciz ediyor. Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde, Tatvan’ın Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, kimliği belirlenemeyen ve 60'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen beyaz saçlı, takım elbiseli bir adamın 13 yaşlarında bir kız çocuğunun yanına geliyor. Kıza bir şeyler soruyor ve zorla öperek taciz ettiği görülüyor. Kız, tepki gösterince şahıs olay yerinden ayrılıyor. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, durumu öğrenen aile Tatvan Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu. Polis yetkilileri, şahsın kimliğinin tespit edildiği, Tatvanlı olmadığı ve ilgili tahkikatın başlatıldığını ifade ettiler.

