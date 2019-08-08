Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tatvan’da 7 kişinin yaralandığı kavga barışla sonlandı

Tatvan’da 7 kişinin yaralandığı kavga barışla sonlandı

Barış töreni

Kanaat Önderleri Aşiret Silahlı Kavga Siyasi Parti Konferans 

-Dua edilmesi
-Kur'an’ın altından geçilmesi
-Detaylar

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Tatvan ilçesinde 3 ayrı aşiret mensupları çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavga barışla noktalandı. Geçtiğimiz günler Tatvan ilçe merkezinde ilçeye mensup Acar, Demirtaş ve Önsoy aileleri arasında çıkan silahlı kavga ilçenin ileri gelenleri ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonlandı. Başlatılan girişimlerin olumlu sonuçlar vermesi neticesinde ilçedeki bir otelin konferans salonunda barış töreni düzenlendi.
Kuran’ı Kerim Tilavetiyle başlayan barış töreninde Bitlis İl Müftüsü Mehmet Faysak Geylani ve din alimleri söz alarak sulhun önemine ve gerekliliğine dikkat çekti. Yapılan konuşmaların ardından aile bireyleri birbirine sarılıp hem barıştı hem de birbirlerinden helallik istedi. Düzenlenen törene AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, STK temsilcileri, kanaat önderleri, ilçenin ve ilin ileri gelenleri, siyasi parti temsilcileri, aşiret mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Kibariye Başbakan Davutoğlu'nu Çok SevdiKibariye Başbakan Davutoğlu'nu Çok Sevdi
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı