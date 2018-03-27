Tatlısını yedikten sonra dükkandaki cüzdanı çalan şahıs kamerada

-İçeri girip kadının çantasını araması

-Cep telefonu ve cüzdanı alıp gitmesi

-Kadının gelip çantasına bakması soyulduğunu anlaması

-İş yerinde cüzdan ve telefon aranması

-Zanlının emniyetten adli tıpa götürülmesi



( ADANA )- Adana'da tatlıcıda çalışan kadının cep telefonunu ve cüzdanını çalan bir kişi yakalandı ADANA



- Adana'da tatlıcıda çalışan kadının cep telefonunu ve cüzdanını çalan bir kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesi'ndeki tatlıcıya gelen Mehmet Salih D. tatlı yedikten sonra, ellerini yıkamak için lavaboya girdi. Bu sırada, iş yerinde bulaşıkçı olarak çalışan Songül İpeksaç'ın çantasını fark etti. Şahıs, saniyeler içinde cep telefonu ve para bulunan cüzdanı çaldı. Bir süre sonra kadın cep telefonu ve cüzdanının olmadığını fark edince diğer çalışanlara durumu anlattı. Çalışanlar iş yerinde telefon ve cüzdanı arada ancak bulamadı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kadın daha sonrada polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, kimliğini belirlediği hırsız zanlısı Mehmet Salih D.'yi evinde yakaladı. Emniyete götürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (FKE-

