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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Tatlıların imparatoru 'Kilis katmeri'

Tatlıların imparatoru 'Kilis katmeri'

Katmerin açılması

-katmer hamurunun açılması
-yağda kızartılması
-katmere fıstık konulması
-katmer yapılmasından görüntüler
-Uğur Bekan ile yapılan röportaj
-vatandaşlar ile yapılan röportaj

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis’te tatlıların imparatoru olarak bilinen tescilli Kilis katmeri, Ramazan ayında da sıklıkla tüketiliyor. Kilis’te tatlıların imparatoru olarak da adlandırılan Kils katmeri, iftar sofralarından sonra aranan tatlar arasında yer alıyor. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Kilis katmeri, iince hamuru bol kaymak ve Antep fıstığı ile buluşturuyor. Katmerin adını tüm dünyaya duyuran Bekan ailesi, 3 kuşaktır yaptıkları katmer ile mesleklerinde ustalaştı. Kilis ve yöresinde tatlının yüz yıllardır vazgeçilmez bir damak zevki olduğunu söyleyen aile, "2015 yılında Kilis katmeri Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edildi. Katmer tatlıların imparatoru olarak bilinir. Katmer Kilis adına tescili yapılmıştır. Katmer hamuru incecik adete zar gibi açıldıktan sonra içerisine Kilis’teki koyun ile ineklerin kaynamış sütünün üzerinden kaymakları alınır. Bu kaymaklar katmerin hamurunun içerisine konur, tere yağında kızartıldıktan sonra şekerden yapılan şerbet, pudra şekeri, bol fıstık atılır, sıcak olarak tüketilir. Gaziantep katmeri ile Kilis katmeri arasında fark vardır. Gaziantep katmeri kahvaltıda tüketilir. Kilis katmeri tatlı olarak tüketilir, yapılışı da birbirinden farklıdır, içerisindeki malzemede farklıdır" diye konuştu Kilis katmerinin porsiyonu 15 TL’den satışa sunuluyor.
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