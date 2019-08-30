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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Tatlıcı dükkanındaki yangın korkuttu Video

Tatlıcı dükkanındaki yangın korkuttu Video

İtfaiye ekiplerinden görüntü,

Uttu Yangına Müdahale Trol 

-Vatandaşlardan görüntü
-Yangının kontrol altına alınması

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’da bir tatlıcı dükkanında çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgilere göre, Gazi caddesinde bir tatlıcı dükkanının mutfak kısmında bulunan ocakta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ocaktan alevler yükseldiğini aldığını gören işyeri sahibi itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle Gazi caddesini kısa süreli duman kapladı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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