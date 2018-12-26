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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tatlı tezgahı alev topuna döndü

Tatlı tezgahı alev topuna döndü

fotoğraflar

Cep Telefonu 

-Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen itfaiyenin müdahalesi
-Pastane önündeki vatandaşlar
-Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin dükkanın önünü yıkaması
-Yola saçılan parçaların temizlenmesi
-Camları dökülen tezgahın görüntüsü

( MERSİN )- Yanan tezgahın yola dökülen cam ve diğer parçaları görevliler tarafından temizlendi MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçe merkezinde bir pastaneye ait tüplü tatlı tezgahı alev alarak yandı. Çalışanlar dükkanın ön kısmında bulunan yanan tezgahı çekerek sokağa çıkardı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı girişinde bulunan bir pastanenin tüplü tatlı tezgahı alev alarak yanmaya başladı.
Durumu fark eden çalışanlar tarafından yanan tezgah dükkandan uzaklaştırıldı. Müşterilerin de olduğu sırada kısa süreli bir panik de yaşandı. Yakınlarda bulunan itfaiyenin anında müdahalesiyle sokak ortasında yanan tezgah söndürüldü. Cadde bir süreliğine trafiğe kapandı. Tezgahta bulunan ve gaz kaçırdığı ileri sürülen tüp çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Yanan tezgahın yola dökülen cam ve diğer parçaları görevliler tarafından temizlendi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, itfaiyenin yangının çıkış sebebini belirlemeye yönelik çalışması sürüyor.
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