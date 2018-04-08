Tatlı kız, tiyatrocu horozu Rıfkı'ya masal anlattı İzle

-- Küçük kızın korkma anı

-- Küçük kızın horaza masal anlatma anı

-- Horozun masalı dinlemesi



( ANKARA ) -- Tatlı kız, ölü taklidi yapıp kendisini üzen tiyatrocu horozuna masal anlattı ANKARA



- Geçtiğimiz günlerde "Rıfkı" isimli horozuyla oyun oynarken horozun bir anda ölü taklidi yapmasıyla çok üzülen 12 yaşındaki Betül Aksoy, baharın gelmesiyle kendisini korkutan horozunu kucağına aldı ve çimlere uzanarak "Kırmızı başlıklı kız" masalını tiyatrocu horozuna anlattı. Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Mutlu Köyü’nde ikamet eden 12 yaşındaki Betül Aksoy'un "Rıfkı" isimli horozuyla oynarken, horozun birden yere yatıp ölü taklidi yapan görüntüsü günlerce sosyal medyada izlenmişti. Horozu için o anlarda çok üzülen küçük Betül, baharın gelmesiyle birlikte Rıfkı’yı da yanına alarak evlerinin bahçesindeki çimlere uzandı. Küçük Betül, horozunun sıkıldığını düşünerek tiyatrocu horozuna "Kırmızı başlıklı kız" isimli masalı anlattı. Masalı dinleyen horoz ise bir an olsun sesini çıkarmadan küçük sahibinin kolları arasında adeta mest oldu. Bu anlar ise Betül’ün yanındaki kişi tarafından telefon ile kayıt altına alındı. (SFP-

