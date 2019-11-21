Tatillerini 7. kıta için bitirdiler Haberi

-Hürriyet Ortaokulu öğrencilerinin çöp kutusunun yanındaki çöplerin fotoğrafını çekmeleri

-Hürriyet Ortaokulu Fotoğrafçılık Kulübü Öğretmeni İpek Çakmak Yılmaz ile röp.

-Hürriyet Ortaokulu Fotoğrafçılık Kulübü Öğrencisi Ali Yiğit Aytin ile röp

-Hürriyet Ortaokulu Fotoğrafçılık Kulübü Öğrencisi Efe Yazıcıoğlu ile röp.

-Hürriyet Ortaokulu Müdürü Mustafa Karaoğlu ile röp.

-Hürriyet Ortaokulu Fotoğrafçılık Kulübü Öğretmeni İpek Çakmak Yılmaz ve öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflardan oluşturulan belgesel



( DÜZCE - ÖZEL)- Ortaokul öğrencilerinin objektifinden çevre kirliliği belgesel oldu DÜZCE



- Düzce’de ortaokulu öğrencileri çevre kirliliğine dikkat çekmek için başladıkları belgeseli bitirmek için 9 günlük tatili bırakıp okula geldiler. Okulun fotoğrafçılık kulübü üyesi öğrencileri fotoğrafladıkları çevre kirliliğine dikkat çekmek için 7. kıta belgeseli hazırladılar. Düzce Hürriyet Ortaokulu Fotoğrafçılık Kulübü üyesi öğrenciler, çevre kirliliğine dikkat çekmek için fotoğraflarla belgesel çalışmasına başladı.

Ancak araya 9 günlük tatil girince belgeseli tamamlamaya çalışan ortaokul öğrencisi fotoğrafçılar, tatilde de formalarını giyerek, okulda buluştular. Fotoğrafçılık Kulübü Öğretmeni İpek Çakmak Yılmaz nezaretinde okulun yanındaki parka giden öğrenciler, parktaki kirliliği fotoğrafladılar. Yerlere atılan çekirdek kabuklarından plastik pet şişelere, yerlere atılan kağıtlardan çöp kutusunun yanındaki pisliklere kadar birçok kirliliği objektifleriyle görüntüleyen öğrenciler, hazırlayacakları belgeseli heyecanı ile tatili unuttular. Yapılan çalışma ile ilgili olarak bilgiler veren Fotoğrafçılık Kulübü öğretmeni İpek Çakmak Yılmaz, sosyal sorumluluk projesi olarak çevre kirliliğini gösteren 7. kıta belgeseli için çalışma yaptıklarını söyledi.



İpek Çakmak Yılmaz; “Sosyal sorumluluk projesi olarak çalışma yapıyoruz. Çocuklara sosyal sorumluluklarını göstermek için bir araya geldik. Çevre kirliliği ile ilgili olarak 7. kıta ile ilgili bir belgesel çalışmamız var. Bu projenin tatil gününde de fotoğraf ve videolarını çekiyoruz. 7. Kıta belgeseli hazırlamayı düşündüğümüz belgesellerden bir tanesi. Çocukların sosyal hayata daha fazla girmeleri amacıyla, sosyal sorumluklarının bilincine varmalarını sağlamak için belgeseller oluşturacağız. İlk belgeselimizde günümüzün en büyük sorunlarından olan 7. kıta yani çevre kirliliği. Maalesef bu parklarda, kapımızın hemen önünde, okullarımızda yani her yerde. Öğrencileriminde bunun bilincine varmalarını istedim. Hem çıkıp çevre kirliliğinin fotoğraflarını çekiyoruz ve bunları belgelendiriyoruz. Hemde daha sonra pislikleri toplayarak çevre temizliğine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Hürriyet Ortaokulu Fotoğrafçılık Kulübü öğrencisi Ali Yiğit Aytin; “Biz çevre kirliliğini incelemek ve fotoğraflarını çekmek için gelmiştik. Normalde çevremizin kirlendiğini düşünmemiştim. Kamerayı alıp okuldan çıktım ve parka geldim. Etrafı çekmeye başlayınca her tarafın çok kirlendiğini fark ettim. Artık kirliliğin bilincindeyim. Çevre kirliliği ile ilgili belgesel hazırlıyoruz. Onun için tatili boşverip geldim” dedi.

Kulübün bir diğer öğrencisi Efe Yazıcıoğlu ise; “Okula gelmemizin nedeni bir belgesel hazırlıyoruz. O belgeselde çevre kirliliğini, yere atılan çöpleri yada diğer kirlilikleri konu alıyoruz. Fotoğraflarını da çekiyoruz” dedi.

Hürriyet Ortaokulu Müdürü Mustafa Karaoğlu ise; “Çocuklarımızı tatilde sosyal çalışmalarla doldurmaları yönünde yönlendirmelerimiz oldu. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de hem sosyal etkinlik yapıp hem de 7. kıta dediğimiz çevre kirliliği ile ilgili dünyanın gündeminde olan okulumuzun fotoğrafçılık kulübü ile birlikte hem kendi öğrencilerimize hem de oluşturdukları belgeselle de herkese göstermiş oldular. Öğrencilerimi kutluyorum” dedi.

Çalışmanın sonunda ise öğrencilerin ve öğretmen İpek Çakmak Yılmaz’ın 2 yıldır üzerinde çalıştığı ve gittikleri yerlerdeki kirlilikleri çektikleri fotoğraflarla oluşturulan belgeseli sosyal medyada yayınladılar. Yeşil perdede hazırlanan belgeselde Fotoğrafçılık Kulübünün bir öğrencisi çevre kirliliği ile ilgili olarak sunum yaparken arka planda ise kulüp öğrencilerinin çeşitli yerlerde çektikleri çevre kirliliği fotoğraflar yer alıyor. (SA-



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