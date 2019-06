Tatille birlikte gelen Kiraz Festivali 200 binlik ilçeyi 2 milyona katladı İzle

-drone görüntüleri

-Başkandan röp.

-Sahildeki yoğun kalabalıklar

-Genel detay ve ayrıntılar

-NOT: görüntü mailde



( TEKİRDAĞ - ÖZEL)- Bu şehir tarihinde böyle kalabalık görmedi- Şehrin nüfusu 5 günde 200 binden yaklaşık 2 milyona çıktı- Tatil ve festival şehirde adım attıracak yer bırakmadı- Tekirdağ tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor- Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: “2 milyon insanımız ağırlamayı hedefledik” TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Ramazan Bayramı tatili ve Kiraz Festivali nedeniyle tarihinin en kalabalık dönemlerini yaşıyor. Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla start alan festival nedeniyle şehirde adım atılacak yer kalmazken, nüfusu 200 bin olan ilçe yaklaşık 2 milyona katlandı. Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ve 55’inci Uluslararası Kiraz Festivali nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok çevre illerden Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya büyük kaçış başladı.

Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte Süleymanpaşa halk plajları tatilcilerle dolup taştı. Bayram tatili sürerken, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından görkemli bir açılışla start alan 55’inci Kiraz Festivalinde günü birlik tatilcilerin de gelmesiyle kentin 200 bin olan nüfusu milyonlara katlandı. Şehrin nüfusu değişti Kiraz Festivaliyle birlikte Tekirdağ’ın ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve diğer illerden binlerce vatandaş Süleymanpaşa ilçesine akın etti. Festivalin sürdüğü alana akın akın gelen vatandaşların oluşturduğu yoğun kalabalıklar akıllara ‘İğne atsan yere düşmez’ deyimini getirdi. Yoğun kalabalıklar nedeniyle sahil dolgu alanda adeta adım atılacak yer kalmadı. Yoğun kalabalıklar nedeniyle zaman zaman trafikte de aksamalar meydana gelirken emniyet ekipleri bir an olsun güvenliği elden bırakmayarak festival alanında çok sayıda polis ekipleri görevlendirildi. Beş günde 2 milyon ziyaretçi Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada, çarşamba gününden beri şehrin sahil dolgu alanında yoğun kalabalıkların olduğunu ifade ederek pazar gününe kadar burayı ziyaret edenlerin sayısının beş günlük süreçte yaklaşık 2 milyon ziyaretçiye ulaşacağını söyledi.



Cüneyt Yüksel, “55’inci Kiraz Festivali, yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın eseri. Hafta sonu sürecinde yani yarın akşama kadar 2 milyon kadar vatandaşımızı burada ağırlamak istiyoruz. Her akşam ciddi bir kalabalık geliyor. Gündüzleri yapılan etkinlikler, geceleri düzenlenen konserler, alış veriş imkanları bizim sahil dolgu alanımız bu konuda tıklım tıklım dolu. Vatandaşlarımızda da çok ciddi bir memnuniyet hissediyoruz. Bu konuda tanıtımla alakalı, iyi sanatçılar özellikle de şehrin kültürünü örf adetini yansıtan organizasyonlar, yemekler gastronomiyle alakalı yemekler komşu illerde ve komşu ilçelerde yaşayan vatandaşların Süleymanpaşa’ya gelmelerine vesile oldu” dedi.

Seneye kat kat artacak Önümüzdeki sene çok daha büyük organizasyonlara hazırlık yaptıklarını da değinen Başkan Yüksel, “Aynı zaman bu festivalin şöyle bir özelliği var. Macaristan’dan, Almanya’dan, Bulgaristan’dan ve Romanya’da misafirlerimiz var. İşte biraz öncede Macaristan Büyükelçimizi ağırladık. Bu sene biz dışarıdan gelen vatandaşlarımızı bir anlamda sahilimizi gezdirmiş olduk. Bir yandan denizimizi tanıtmış olduk. Tekirdağ’ın Milattan önce 6 bin yılına varan bir tarihi var, doğası var, denizi var ve bütün kimlikleri bir arada barındıracak bir özelliği var. Biz bunları anlatmakla alakalı küçükte fuar alanları yaptık. Çok güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. “2 milyon insanımızı ağırlamayı hedefledik” Festival sonucunda yaklaşık 2 milyon insan sayısına ulaşacaklarını aktaran Başkan Yüksel, “Pazar günü akşamına kadar biz sahilde yaklaşık 2 milyon insanımızı ağırlamayı hedefledik. Tabii 2 milyon farklı insan değil. Süleymanpaşa’nın nüfusu 200 bin ama Tekirdağ’ın 1 milyon nüfusu var. Bu organizasyon Çarşamba gününden Pazar akşamına kadar süren bir organizasyon. Dolayısı ile biz bu sahil dolgu alanı içerisinde 2 milyon civarında bir hedefimiz oldu. Bir farklı özelliği daha var. Sayı çok ciddi bir sayı ne kadar tespit edilebilir bilmiyoruz ama şuan ki arkadaşlar halen çalışıyor. 55’i böyleydi inşallah şehrin daha değişik noktalarına taşıyacağımız 56’ıncı bir Kiraz Festivali göreceksiniz” diyerek açıklamasını noktaladı.