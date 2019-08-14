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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tatilin son gününde Esenler Otogarında sakinlik havadan görüntülendi Haberi

Tatilin son gününde Esenler Otogarında sakinlik havadan görüntülendi Haberi

Drone görüntüsü

Gard Otobüs Firması 

-Otogardan görüntü
-Vatandaş ve şoför röp
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Bayramın son gününde Esenler Otogarı sakin İSTANBUL

- Kurban Bayramı tatilinin son gününde Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otagarı’nda önceki yılların aksine yoğunluk yaşanmadı. Tatilin son gününde Bayramın son gününde beklenen yoğunluğun yaşanmaması üzerine bu durumu alışkın olmayan vatandaşlar bundan memnun olduklarını söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda her zaman yaşanan yoğunluğun aksine sakinlik yaşandı. Otobüslerin yolcuları getirdiği otogarın giriş kısmında uzun kuyruklar oluşmazken vatandaşlar otogarın bu halinden memnun olduklarını ifade etti.
Yoğunluk yerine sakin bir akışın gözlediği otogardaki sakinlik havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde firmaların önünde ve otoparklardaki yaşanan sakinlik görüntülere yansıyor. Bir otobüs firmasında çalışan Murat Topal, “Akşamüzeri biraz daha yoğunluk olur. Şimdi dönüşler başladı.
Dönüşlerde yoğunluk artıyor. Otoban ve yollarda yoğunluk var. Yolcuların gidişlerinde sadece akşamları biraz yoğunluk oluyor. Ama dönüş yoğunluğu var tabi ki. Şuan gidişler genel olarak sakin, dönüşler başladı.
Tatil bitiyor. Hepsinin kazasız belasız sevdiklerine kavuşmasını diliyorum. Herkese elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz” dedi.
Annesini memleketi Siirt’e gönderdiğini söyleyen Songül Terhan, “Yoğunluk yok şuan sakin olması daha güzel bayrama göre bugün daha sakin. Yolcu gönderiyoruz, annemi Siirt’e gönderiyoruz. Memnunuz bir şikayetimiz yok” diye konuştu.

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