Tatili kabusa döndü, parmağına 15 dikiş atıldı Video

-İlçe genel görüntü

-Hastane acil girişi farklı açılar

-Yaralı parmak fotoğrafı

-Irmak Aydın röp.



( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA



- Marmaris’te ultra lüks bir otelde ailesiyle birlikte tatil yapan Irmak Aydın, sahilde bulunan salıncakların zincirine tutunurken parmağı yaralandı. Zincirde bulunan kancaların açık olduğu için parmağının yaralandığını iddia eden Aydın, olayda otelin ihmali olduğu gerekçesiyle otelden davacı oldu. Parmağına 15 dikiş atılan Aydın, olayın rüyalarına girdiğini söyledi.



Muğla’nın Marmaris ilçesine eşi Fatih Aydın ve iki çocuğuyla birlikte tatile giden Irmak Aydın’ın tatili kabusa döndü. Turgut Mahallesi’nde bulunan ultra lüks bir otele beş gecelik tatil için 26 bin 775 lira ödeme yaptı. Irmak Aydın tatillerinin ikinci gününde çocuklarıyla birlikte plajda bulunan salıncağa bindi. Salıncakta bir süre güneşlendikten sonra, salıncakta bulunan zincirlere tutunarak denize indi. Sudan çıkan Aydın, parmağının yaralandığını gördü. Aydın’ın parmağına ilk müdahaleyi otelde bulunan doktor yaptı. Müdahalenin ardında Aydın, İlçede bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Aydın’ın parmağına 15 dikiş atıldı. Otel yöneticileriyle görüşen Aydın, otelin olayda ihmali olduğu gerekçesiyle tatil için ödedikleri 26 bin 775 liranın otel çalışanlarına dağıtılmasını istedi. Bu isteği kabul etmeyen otel, Aydın’a bedava tatil yapabileceklerini söyledi.



İsteği kabul edilemeyen Aydın, otel hakkında suç duyurusunda bulundu. “Davayı kazanırsam, aldığımız parayı bağışlayacağım” Irmak Aydın, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşadığı olayın rüyalarına girdiğini belirten Aydın, “Çocuklarımla birlikte deniz üstünde asılı olan salıncaklara binmiştik güneşlenmek maksadıyla. Sonra iskele tarafından bindiğimiz için, tekrar geçiş güvenlikli olmaz çocuklar kafasını çarpar endişesiyle, direk suya girelim dedim bunda sakınca görmedim. Zincirden tutup ilk önce ben indim. Daha sonra çocukları tutacaktım. Sudan çıktığımda parmağım paramparçaydı. Anlam veremedim ne oldu diye. Kopacaktı, 15 dikiş attılar, kemiği falan gözüküyordu. Parmağım koptu diye sudan çıktım. Çocuklarımı salıncaktan indirmeleri için yardım istedim. Daha sonra otelin doktoruna gittik. Sinirlere zarar vermiş olabilir diye beni hastaneye yönlendirdi. Bu aşamaları şükrederek geçirdim, parmağıma, çocuklarıma bir şey olmadı diye. Ertesi gün otelde olan misafirlerden zincirler arasında boşluklar varmış. Muhtemelen senin elin de o kancaların birine takıldı dediler. O zaman ben de anladım parmağımın neden bu hale geldiğini. Çünkü zinciri tutmasıyla insan parmağı o hale gelemez. O kancaya parmağım geçiyor ve iç kısmı paramparça oluyor. Gördüğüm korkunç bir şeydi. Uykularımda hala parmağımı görüyorum. Otelden şikayetçiyim. Suç duyurusunda bulundum. Biz bu otele ciddi paralar ödedik. 5 günlük tatil için 26 bin 775 lira para ödedik. Otele pazartesi giriş yaptık bu olay başıma Salı günü geldi, dolayısıyla tatil diye bir şey kalmadı. Zaten tatilde umurumda değildi. Bana yeniden tatil vermeyi teklif ettiler. Buraya bu kadar para veren bir insan, bir daha verip bir daha gelebilir zaten. Bir parmağın bedeli bir tatil olamaz. Benim onlara şöyle bir önerim oldu, ben tatil falan istemiyorum, istersem geliriz. Siz benim tatilin parasını, bayram ikramiyesi gibi kendi personelinize dağıtın. Bu da bizim başımızın gözümüzün sadakası olsun dedik. Bunu kabul etmediler. Hatta şunu söylediler biz size mi soracağız kime hayır işleyeceğimizi dediler. Kimse davalık olmaz istemez. Bugüne kadar bekledik cevap gelmedi. Beni küçük gördüler, ben de onları dava ettim. Davayı kazanırsam, aldığımız parayı bağışlayacağım.” dedi.

İHA muhabirinin ulaştığı otel yetkilileri iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

