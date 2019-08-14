Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tatilcilerin dönüşü erken başladı

Tatilcilerin dönüşü erken başladı

Görüntü Dökümü

Hafta Sonu Bayram Tatili Bild Araç Sayısı Deniz Ulaşımı 

-İstif alanındaki araçlar, araçların gemilere binmesi, vatandaşlarla röp, araçların gişeden geçmesi, detaylar.

( YALOVA )- İDO 17 gemi ile tatilcileri İstanbul’a taşıyor- Bir günde karşılıklı 13 bin araç taşındı YALOVA

- Kurban Bayramı tatilini tamamlayan İstanbullu ve Trakyalı tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. İDO’ya ait Topçular-Eskihisar Arabalı Vapur Hattı’nda yapılan takviyelerle toplam 17 gemi durmaksızın seferler yapıyor. Kurban Bayramı tatilinden dönüş için yola çıkan İstanbullu ve Trakyalı tatilciler, Yalova’da deniz ulaşımında kullandıkları İDO’ya ait Topçular-Eskihisar Arabalı Vapuru Hattı’nda yer yer yoğunluk oluşturuyor. Araç istif alanı dolan Yalova’daki Topçular İskelesi’nde Sirkeci-Harem Hattı’ndan yapılan takviyelerle toplam 17 gemi durmaksızın çalışıyor. İDO yetkilileri yaptıkları açıklamada, 17 geminin durmaksızın çalıştığını, gemilerin Yalova’dan Kocaeli’ne dolu gittiğini, Kocaeli’nden ise Yalova’ya bekleme yapmaksızın boş geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamada ayrıca, Kurban Bayramı’nın son günü olan bugün akşam saatlerine kadar hattan karşılıklı olarak 13 bin aracın geçiş yaptığı, toplamda bayram tatilinin başladığı 10 Ağustos 2019’dan bayramın son gününe kadar bu hattı kullanan araç sayısının ise 75 bine ulaştığı bildirildi.
İDO yetkilileri, yoğunluğa karşı önlem amacıyla hatta hafta sonu 2 geminin daha takviye edileceğini bildirdi. Öte yandan, karayolunda da hem Yalova Emniyet Müdürlüğü hem de Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerekli tedbirleri aldı. Bölge trafik ekiplerinin de görev aldığı karayolunda akıcı bir yoğunluğun olduğu gözlemlendi. (SÇ
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı