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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı - BALIKESİR

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı - BALIKESİR



- Dönüş yolundaki araçara ait detaylar - Tatilcilere ait otoparkta ekleyen araçlara ait detaylar - Tatil dönüşü Bandırma iskelesinde yoğunluk yaşanıyorBALIKESİR - 3 günlük Ramazan Bayramı’nı Balıkesir ’in Edremit Körfezi ve bölgenin turizm alanında dünyaca ünlü Ayvalık ilçesinde geçiren tatilciler bayram tatilinin sona ermesi nedeniyle dönüş yoluna geçti.Ramazan Bayramı tatilini geçirmek üzere İstanbul'dan Balıkesir 'in Erdek,Akçay, Ayvalık, Edremit ilçeleri ile güney illere gideden ve tatilini tamamlayarak dönüşe geçen vatandaşlar nedeniyle Bandırma İDO İskelesinde yoğun araç ve yolcu trafiği oluştu. Bu nedenle Bandırma iskelesinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Bayram Tatili 

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