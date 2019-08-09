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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Tatilcilerin bayram yolculuğu başladı İzle

Tatilcilerin bayram yolculuğu başladı İzle

araçların yolda seyretmesi

( BOLU ) BOLU

Hafta Sonu Güzergah Personel Sayısı Trafik Yoğunluğu 


- Bolu’da, tatilcilerin bayram yolculuğu başladı.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle bugün sabah saatlerinde memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu Bolu Dağı Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğuna neden oluyor. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran ve yol güzergahlarında personel sayısını iki katına çıkaran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. Bugün erken saatlerde başlayan yoğunluğun gün içinde ve hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.
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