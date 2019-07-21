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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Tatilcilere fok ve caretta caretta sürprizi İzle

Tatilcilere fok ve caretta caretta sürprizi İzle

Caretta carettadan detaylar

Cennet Caretta Caretta Kamera 

-Akdeniz foku
-Tatilcilerin kaplumbağayı sevdiği anlar

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya ve Muğla’da tura çıkan tatilciler, nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku ve Caretta Caretta sürprizi yaşadı. Antalya ve Muğla açıklarında tekne turuna çıkan tatilciler, nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan Akdeniz Foku ve Caretta Caretta’yı görünce neye uğradığını şaşırdı. Fethiye - Göcek arasında Akdeniz Foku’nu gören tatilciler, o anları cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.
Suya dalıp çıkan fok, tatilcilere adeta poz verdi. Antalya’nın turizm cennetlerinden Adrasan’da çekilen bir diğer görüntüde de, dalış gerçekleştiren tatilci karşısında Caretta Caretta görünce şaşkınlık yaşadı. Sualtı kamerasıyla o anları kaydeden tatilci, Caretta Caretta’ya yaklaşarak onu sevdi. İkili uzun süre su altında tur attı.
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