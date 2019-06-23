--hazar gölü detay

--vatandaşların suda yüzmesi

--genel ve detay



( ELAZIĞ ) - Tatilciler seçime gitti, doğunun gizli denizi "Hazar" boşaldı ELAZIĞ



- Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, bulunan doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar gölü, yerli turistlerin seçim için İstanbul'a dönmesiyle büyük oranda boş kaldı. Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü, doğunun gizli denizi olarak biliniyor.Özellikle yazın çevredeki yazlıklar da hem İstanbul'da hemde diğer illerde yaşayan Elazığlıların ve çevre şehirlerden tatilcilerin gelmesiyle yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'da bugün yapılan seçimler dolayısıyla çok sayıda İstanbul'da yaşayan Elazığlılar oy kullanmak için tatilini yarıda kesip dönüş yaptı. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde, şezlongların çoğu boş kaldı.Hafta sonu olması nedeniyle Elazığ merkezden ve çevre illerden az da olsa günü birlik tatilci geldi. Elazığ’lı oldukları için buraya geldiklerini ifade eden Hüseyin Cesur, “Burayı beğeniyoruz. Elazığ için güzel bir yer ama daha çok kıymetinin bilinmesi lazım. Fırsat buldukça çocuklarımızla hafta sonları geliyoruz. Burası Elazığ’ın güzel yerlerinden ama kıymetinin bilinmesi lazım daha fazla yatırım yapılması lazım böyle yerler çok yok. Valimizden ümitliyiz güzel planları vardı. İnşallah o planları gerçekleştirirler” dedi.

Buraların turizm için çok önemli olduğunu belirten Bülent Temizer, “Ailecek burada piknik yapmaya geldik. Hafta sonları çocuklar hava alsın diye buraya geliyoruz” diye konuştu.

Diyarbakır’ın hava sıcaklığından kaçtığını belirten Mehmet Suvay ise “Hafta sonunu burada geçirmek için geldik. Buraya günü birlik geldik burası güzel bir yer” ifadelerini kullandı. (MK-HİV-

