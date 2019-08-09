Tatilciler plan yapıyor, o lastik tamir ediyor

-Lastiklerden detaylar

-Dükkandan detaylar

-Recep Satılmış ile röp.



( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- ’Tatilciler mağdur olmasın’ diye bayramda da çalışacak- Ömrünün 4’te 3’ünü bu mesleğe verdi- 32 yıllık lastikçi: “Yoruldum, halsizim diyemiyorum” TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 32 yıldır lastik tamiratı mesleğini icra eden Recep Satılmış, yolda kimse mağdur olmasın diye Kurban Bayramında da lastikleri tamir etmeye devam edecek. Kurban Bayramına sayılı günler kala, birçok vatandaş tatile çıkacağı günü iple çekiyor. Buna karşın 32 yıldır lastik tamirciliği mesleğini icra eden 45 yaşındaki Recep Satılmış, tatilci vatandaşların yolda mağdur olmamaları için Kurban Bayramı tatilinde de çalışmalarını aralıksız devam edecek. Lastik tamirciliği ile ailesini geçindiren 32 yıllık usta bu meslekte çırak bulmanın da zor olduğunu da ifade etti.

Tekirdağ’ın Merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan Muratlı Caddesi çıkışında küçük bir dükkanda hizmet veren Recep Satılmış, “Mesleğimiz zordur ama uğraştıkları zaman, öğrendikleri zaman onlar için bir geçim kaynağı olur” dedi.

Ömrünün yarısından çoğunu bu mesleğe verdi 1987’den beri bu mesleğin içerisinde olduğunu ifade eden 45 yaşındaki Recep Satılmış, “Tekirdağ’da 32 yıldır çıraklığımızla beraber olmak üzere bu işi yapıyorum. 15 yıldır Tekirdağ-Muratlı yolu üzeri benzinliğin yanında mesleğimi devam ettirmekteyim. Lastikle ilgili vatandaşlar yollarda kaldığı sürece onların bu gibi sorunlarını gidermekteyiz. Bu arada bayram seyran fark etmez mesleğimize devam ediyoruz. Bu mesleğin zor bir yanı da devamlı açık bulunmamız. Vatandaşlara lastikle ilgili konuları gidermemiz gerektiği için bayram seyran bilmiyoruz. Yani sadece bayramlarda da değil hafta son, Pazar çalışıyoruz. Ben bir çocuk babasıyım geçimizi buradan sağlıyorum” diye konuştu “Yoruldum, halsizim diyemiyorum” Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların yollarda mağdur olmamaları için çalışmaya aralıksız devam edeceğini de ifade eden Recep Satılmış, “Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yollarda kalanlar olur. Vatandaşların mağdur olmamaları için, lastik ihtiyacı tamiratı gibi işlemler için insanlar yolda kalmasın diye çalışmaya devam edeceğiz. Yani izin, tatil yapmayacağız. Bayramın birinci günü vakit müsait olursa bayram yapacağız. Ama genel olarak vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaya devam. Gençlere buradan sesleniyorum. Bu mesleğe önem versinler. Mesleğimiz zordur ama uğraştıkları zaman, öğrendikleri zaman onlar için bir geçim kaynağı olur. Şimdiki gençlere tavsiye ederim. Bu meslekte çırak bulmamız zor oluyor. Gelende bir hafta çalışıp ‘İşte yoruldum. Halsizim’ diyerek gidiyor. Fakat ben bu mesleği icra ettiğimden beri kimseye yoruldum, halsizim diyemiyorum” şeklinde açıklamada bulundu. (HLD-

