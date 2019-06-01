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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tatilciler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

Tatilciler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

araç trafiğinden görüntü

( BOLU )- Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde trafik yoğunluğu artarak devam ediyor BOLU

Hava Sıcaklığı Güzergah Çağa Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri 


- Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden vatandaşlar, TEM Otoyolu Bolu geçişinde kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için Batı illerinden Anadolu’ya giden tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu Bolu’da devam ediyor. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, bugün de TEM otoyolu Yeniçağa ve Gerede mevkiilerinde artarak sürüyor. Özellikle bağlantı yollarında durma noktasına gelen trafik nedeniyle güzergahta kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor. Akıcı şekilde sağlanan trafik, bazı bölgelerde yaşanan araç arızaları yada kazalar nedeniyle zaman zaman durma noktasına geliyor. Kazaların yoğun yaşandığı bölgelerde görev alan polis ekipleri, ulaşımın rahat sağlanması için çalışmalarına devam ediyor. Sabah erken saatlerde yola çıkan bazı tatilciler ise, hava sıcaklığı nedeniyle otoyol üzerinde bulunan tesislerde mola vererek dinlendikten sonra yollarına devam ediyor.
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