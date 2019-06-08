Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tatilciler karayolunu tıkadı

Tatilciler karayolunu tıkadı

uzun araç kuyrukları

( MUĞLA )- 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini tamamlayan tatilciler, dönüşte Gökova-Yatağan karayolunu tıkadı, araçlar yarım saatlik yolu 2 saatte ulaşabildi. MUĞLA

Bild Ramazan Bayramı 


- Muğla’da ramazan bayramı tatili için gelen vatandaşlar geri dönüşleri sürerken, Gökova-Yatağan arasındaki 50 kilometrelik yol yoğun araç trafiği nedeniyle felç oldu. 9 günlük ramazan Bayramı tatilini tamamlayan vatandaşların Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Marmaris ve Datça ilçelerinden dönüşü çileye dönüştü. 6 ilçeden gelen araçların buluştuğu Gökova Kavşağı'nda başlayan araç yoğunluğu, Yatağan ilçesine kadar devam etti. Öğle saatlerinde otellerden çıkış yapan vatandaşlar, Gökova kavşağına geldiklerinde yoğunluk başlıyor. Marmaris ve Datça’dan gelen sürücüler ile Fethiye istikametinden gelen sürücülerin birleşme noktası Gökova Kavşağı'nda trafik ışıklarına takılan sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu. Muğla merkez istikametine seyreden sürücüler bu defa Ula Kızılağaç ışıklarda beklemek zorunda kaldı. Kızılağaç ışıklarda iki üç kilometreye varan ışıklardan kurtulan vatandaşlar Menteşe girişinde akıllı kavşakta da uzun kuyruk oluşturdu. Alternatif yol Üniversite yanındaki Devrant rampasının başında başlayan trafik kuyruğu uzayınca trafik ekipleri çareyi tali yollara trafik akışını yönlendirmek buldular. Gülağzı kavşağında bekleyen trafik ekipleri, Menteşe girişindeki yoğunluğu azaltmak için sürücüleri Gülağzı Kavşağı'ndan alternatif yola yönlendirdi. Gülağzı Mahallesi içinde bekleyen trafik ekipleri sürücüleri Menteşe otogarının bulunduğu Akkaya yoluna yönlendirdi. Muğla’da tatilin son günü yarın da trafik yoğunlunun devam etmesi bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Başbakan Yıldırım Erzincan'daBaşbakan Yıldırım Erzincan'da
Baklavacıların Bayram MesaisiBaklavacıların Bayram Mesaisi
Suriye Sınırındaki Mehmetçik'e Bayram SürpriziSuriye Sınırındaki Mehmetçik'e Bayram Sürprizi
2014 Ramazan Bayramı Mesajları2014 Ramazan Bayramı Mesajları
Adanada, Sulama Kanalına Devrilen Otomobildeki Anne Ve Kızını Çevredeki Vatandaşlar KurtardıAdanada, Sulama Kanalına Devrilen Otomobildeki Anne Ve Kızını Çevredeki Vatandaşlar Kurtardı
Otobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde SıkıştıOtobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde Sıkıştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı