Tatilciler karayolunu tıkadı



- Muğla’da ramazan bayramı tatili için gelen vatandaşlar geri dönüşleri sürerken, Gökova-Yatağan arasındaki 50 kilometrelik yol yoğun araç trafiği nedeniyle felç oldu. 9 günlük ramazan Bayramı tatilini tamamlayan vatandaşların Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Marmaris ve Datça ilçelerinden dönüşü çileye dönüştü. 6 ilçeden gelen araçların buluştuğu Gökova Kavşağı'nda başlayan araç yoğunluğu, Yatağan ilçesine kadar devam etti. Öğle saatlerinde otellerden çıkış yapan vatandaşlar, Gökova kavşağına geldiklerinde yoğunluk başlıyor. Marmaris ve Datça’dan gelen sürücüler ile Fethiye istikametinden gelen sürücülerin birleşme noktası Gökova Kavşağı'nda trafik ışıklarına takılan sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu. Muğla merkez istikametine seyreden sürücüler bu defa Ula Kızılağaç ışıklarda beklemek zorunda kaldı. Kızılağaç ışıklarda iki üç kilometreye varan ışıklardan kurtulan vatandaşlar Menteşe girişinde akıllı kavşakta da uzun kuyruk oluşturdu. Alternatif yol Üniversite yanındaki Devrant rampasının başında başlayan trafik kuyruğu uzayınca trafik ekipleri çareyi tali yollara trafik akışını yönlendirmek buldular. Gülağzı kavşağında bekleyen trafik ekipleri, Menteşe girişindeki yoğunluğu azaltmak için sürücüleri Gülağzı Kavşağı'ndan alternatif yola yönlendirdi. Gülağzı Mahallesi içinde bekleyen trafik ekipleri sürücüleri Menteşe otogarının bulunduğu Akkaya yoluna yönlendirdi. Muğla’da tatilin son günü yarın da trafik yoğunlunun devam etmesi bekleniyor.

