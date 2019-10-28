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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tatilciler hem kaçtı, hem de hortumu görüntüledi

Tatilciler hem kaçtı, hem de hortumu görüntüledi

Cep telefonu görüntüleri

Efes Diyalog Cep Telefonu 

-Hortumdan detay
-vatandaşların korkusu
-Hortumun sahile gelişi
-Vatandaş diyalogları

( ANTALYA ) -- Sahilde üzerlerine doğru gelen hortum tatilcilere korku dolu anlar yaşattı ANTALYA

- Antalya’da denizde çıkıp kıyıdaki tatilcilerin üzerine doğru gelen hortum panik oluşturdu. Hem korkan hem de hortumu kaydeden tatilciler, hortum kaybolduktan sonra rahat bir nefes aldı. Olay dün saat 14.30 sıralarında Kemer ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Tekirova Mahallesi’ndeki bir koyda meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir gurup, denizin üstünde ilerleyen hortumu görünce, hem korktu hem cep telefonuyla görüntülemeye başladı.
Hortumun kıyaya yönelmesiyle birlikte yürüyüş gurubu ve sahilin yakın kısmında bulunan iki vatandaş paniğe kapılıp kaçmaya başladı.
Görüntüyü çeken vatandaşlar, ‘İlk kez böyle bir şey görüyorum’ diyerek yaşadıklarını anlattı. Kimsenin zarar görmediği hortumun daha sonra kıyıya gelerek bazı ağaçlara zarar verdiği kaydedildi. (SM-
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