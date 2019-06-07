Tatilciler dönüşe geçti...Topçular Feribot İskelesi'nde yoğunluk yaşanıyor

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( YALOVA ) YALOVA



- Ramazan bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dün başlayan dönüş yolculuğu bugün de sürdü. Tatilciler dönüşte Yalova’nın Topçular Feribot İskelesi'nde yer yer yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Ramazan bayramını sevdikleriyle geçirmek için İstanbul dışına çıkan tatilcilerin dün başlayan dönüşleri bugünde sürüyor. Bu kapsamda dönüş yolunun en önemli geçiş noktalarından birisi durumundaki Yalova’nın Topçular Feribot İskelesi'nde de İDO tüm önlemlerini aldı. Normalde 12 feribotun çalıştığı hatta ki feribot sayısı 17’ye çıkartıldı. Hafta sonunda yoğunluğa göre 2 feribotun daha Topçular hattına kaydırılması bekleniyor. Topçular Feribot İskelesi'nden dün ve bugün toplamda 12 bin araç taşındı. Haftasonuna kadar taşınan araç sayısının 21 bine ulaşması bekleniyor. Topçular Feribot İskelesi'ni kullanan tatilciler de geçen yıllara oranla çok daha az bir yoğunlukla karşılaşıyorlar. Bu durumdan memnun olan tatilciler asıl korkularının İstanbul trafiği olduğuna da dikkat çekiyor.

